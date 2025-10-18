Скидки
Теннис

Корентен Муте — Алекс Михельсен, результат матча 18 октября 2025, счет 2:0, 1/2 финала турнира в Алма-Ате

Соперником Даниила Медведева в финале турнира в Алма-Ате станет Корентен Муте
41-я ракетка мира французский теннисист Корентен Муте вышел в финал турнира АТР-250 в Алма-Ате (Казахстан), обыграв в матче 1/2 финала американца Алекса Михельсена (36-й номер рейтинга) со счётом 7:5, 6:4.

Алма-Ата. 1/2 финала
18 октября 2025, суббота. 16:45 МСК
Корентен Муте
41
Франция
Корентен Муте
К. Муте
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		4
         
Алекс Михельсен
36
США
Алекс Михельсен
А. Михельсен

Теннисисты провели на корте 2 часа 13 минут. За время матча Муте выполнил одну подачу навылет, не допустив при этом ни одной двойной ошибки, а также смог реализовать 4 из 11 брейк-пойнтов. Алекс Михельсен сделал в игре два эйса, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал два брейк-пойнта из восьми.

За победу на турнире в Алма-Ате Корентен Муте сыграет с российским теннисистом Даниилом Медведевым.

Сетка турнира в Алма-Ате
Календарь турнира в Алма-Ате
Новости. Теннис
