Соперником Даниила Медведева в финале турнира в Алма-Ате станет Корентен Муте

41-я ракетка мира французский теннисист Корентен Муте вышел в финал турнира АТР-250 в Алма-Ате (Казахстан), обыграв в матче 1/2 финала американца Алекса Михельсена (36-й номер рейтинга) со счётом 7:5, 6:4.

Теннисисты провели на корте 2 часа 13 минут. За время матча Муте выполнил одну подачу навылет, не допустив при этом ни одной двойной ошибки, а также смог реализовать 4 из 11 брейк-пойнтов. Алекс Михельсен сделал в игре два эйса, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал два брейк-пойнта из восьми.

За победу на турнире в Алма-Ате Корентен Муте сыграет с российским теннисистом Даниилом Медведевым.