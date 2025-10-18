Соперником Даниила Медведева в финале турнира в Алма-Ате станет Корентен Муте
41-я ракетка мира французский теннисист Корентен Муте вышел в финал турнира АТР-250 в Алма-Ате (Казахстан), обыграв в матче 1/2 финала американца Алекса Михельсена (36-й номер рейтинга) со счётом 7:5, 6:4.
Алма-Ата. 1/2 финала
18 октября 2025, суббота. 16:45 МСК
41
Корентен Муте
К. Муте
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
36
Алекс Михельсен
А. Михельсен
Теннисисты провели на корте 2 часа 13 минут. За время матча Муте выполнил одну подачу навылет, не допустив при этом ни одной двойной ошибки, а также смог реализовать 4 из 11 брейк-пойнтов. Алекс Михельсен сделал в игре два эйса, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал два брейк-пойнта из восьми.
За победу на турнире в Алма-Ате Корентен Муте сыграет с российским теннисистом Даниилом Медведевым.
