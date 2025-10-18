«Он играл лучше меня». Уго Умбер — о матче с Хольгером Руне в Стокгольме

25-я ракетка мира французский теннисист Уго Умбер прокомментировал исход полуфинального матча турнира АТР-250 в Стокгольме (Швеция). Из-за полученной травмы при счёте 6:4, 2:2 в свою пользу снялся датский теннисист 11-я ракетка мира Хольгер Руне.

«Большое несчастье для Руне. Надеюсь, что он как можно скорее вернётся. Он играл лучше меня, и я не хочу много говорить о финале. Это не должно было так закончиться», — приводит слова Умбера Ekstra Bladet.

Мама спортсмена в беседе с газетой Ekstra Bladet заявила о разрыве ахиллова сухожилия у Руне. Теннисисту потребуется операция. Скорее всего, он не сможет выйти на корт в течение шести месяцев.