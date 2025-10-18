Скидки
Определились финалисты турнира АТР-250 в Алма-Ате

18 октября в Алма-Ате (Казахстан) прошёл шестой игровой день турнира категории АТР-250. Завершились все матчи полуфинальной стадии турнира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с именами теннисистов, которые вышли в финал соревнований.

Теннис. Турнир АТР-250 в Алма-Ате (Казахстан). Финал:

Даниил Медведев в полуфинале турнира был сильнее австралийца Джеймса Дакворта (6:7 (8:10), 6:3, 6:2), а Муте обыграл американца Алекса Михельсена со счётом 7:5, 6:4.

Турнир в Алма-Ате проходит с 13 по 19 октября. Действующим победителем соревнований является российский теннисист Карен Хачанов. В решающем матче прошлогоднего турнира он был сильнее представителя Канады Габриэля Диалло со счётом 6:2, 5:7, 6:3.

Сетка турнира в Алма-Ате
Календарь турнира в Алма-Ате
