Бывший теннисист из Аргентины Диего Шварцман женился на модели

Бывший теннисист 32-летний аргентинец Диего Шварцман женился на модели Эухении Де Мартино. Об этом стало известно из социальных сетей спортсмена. На бракосочетании спортсмен был в костюме и белых кедах, а его супруга — в свадебном платье.

Фото: из личного архива Диего Шварцмана

«Женат на самой красивой женщине на планете до самой старости», — написал Шварцман в социальных сетях.

Напомним, Диего Шварцман провёл последний матч в карьере на турнире категории ATP-250 в Буэнос-Айресе (Аргентина) в феврале этого года. Аргентинец достиг восьмой позиции в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов и стал полуфиналистом одного турнира «Большого шлема».