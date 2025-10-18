Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Бывший теннисист из Аргентины Диего Шварцман женился на модели

Бывший теннисист из Аргентины Диего Шварцман женился на модели
Диего Шварцман
Комментарии

Бывший теннисист 32-летний аргентинец Диего Шварцман женился на модели Эухении Де Мартино. Об этом стало известно из социальных сетей спортсмена. На бракосочетании спортсмен был в костюме и белых кедах, а его супруга — в свадебном платье.

Фото: из личного архива Диего Шварцмана

Фото: из личного архива Диего Шварцмана

Фото: из личного архива Диего Шварцмана

«Женат на самой красивой женщине на планете до самой старости», — написал Шварцман в социальных сетях.

Напомним, Диего Шварцман провёл последний матч в карьере на турнире категории ATP-250 в Буэнос-Айресе (Аргентина) в феврале этого года. Аргентинец достиг восьмой позиции в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов и стал полуфиналистом одного турнира «Большого шлема».

Материалы по теме
«Он играл лучше меня». Уго Умбер — о матче с Хольгером Руне в Стокгольме
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android