«Финал будет очень напряжённым». Муте — о предстоящем матче с Медведевым в Алма-Ате

Комментарии

41-я ракетка мира французский теннисист Корентен Муте поделился ожиданиями от предстоящего финального матча турнира АТР-250 в Алма-Ате (Казахстан), где ему предстоит встретиться с россиянином Даниилом Медведевым.

Алма-Ата. Финал
19 октября 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Корентен Муте
41
Франция
Корентен Муте
К. Муте
Не начался
1 2 3
         
         
Даниил Медведев
14
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

«Он выиграл турнир «Большого шлема», был первой ракеткой мира. Он великолепный игрок. Последний раз мы с ним играли очень долгий матч [в Вашингтоне]. Завтрашний финал будет очень напряжённым. И я сейчас взволнован в предвкушении, тем более у меня есть шанс завоевать первый титул в карьере. Появляется возможность выиграть его наконец-то», – сказал Муте в интервью корреспонденту «Чемпионата» Даниилу Сальникову.

