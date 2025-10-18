«Финал будет очень напряжённым». Муте — о предстоящем матче с Медведевым в Алма-Ате

41-я ракетка мира французский теннисист Корентен Муте поделился ожиданиями от предстоящего финального матча турнира АТР-250 в Алма-Ате (Казахстан), где ему предстоит встретиться с россиянином Даниилом Медведевым.

«Он выиграл турнир «Большого шлема», был первой ракеткой мира. Он великолепный игрок. Последний раз мы с ним играли очень долгий матч [в Вашингтоне]. Завтрашний финал будет очень напряжённым. И я сейчас взволнован в предвкушении, тем более у меня есть шанс завоевать первый титул в карьере. Появляется возможность выиграть его наконец-то», – сказал Муте в интервью корреспонденту «Чемпионата» Даниилу Сальникову.