Феликс Оже-Альяссим пробился в финал турнира в Брюсселе
Поделиться
Канадский теннисист 13-я ракетка мира Феликс Оже-Альяссим вышел в финал хардового турнира АТР-250 в Брюсселе (Бельгия), обыграв хозяина корта Рафаэля Коллиньона (90-я строчка рейтинга). Счёт — 7:6 (7:2), 6:4.
Брюссель. 1/2 финала
18 октября 2025, суббота. 18:40 МСК
90
Рафаэль Коллиньон
Р. Коллиньон
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
13
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Матч длился 1 час 44 минуты. За это время канадец реализовал один брейк-пойнт из трёх возможных, выполнил семь эйсов и допустил одну двойную ошибку. Коллиньон выполнил пять подач навылет и допустил четыре двойные ошибки.
В финале соревнований Феликс Оже-Альяссим сразится с 17-й ракеткой мира Иржи Легечкой из Чехии, который ранее был сильнее француза Джованни Мпетчи Перрикара. Действующим чемпионом соревнований является испанец Роберто Баутиста-Агут.
Материалы по теме
Комментарии
- 18 октября 2025
-
20:54
-
20:45
-
20:33
-
20:26
-
20:19
-
20:10
-
19:50
-
19:08
-
19:07
-
18:58
-
18:56
-
18:39
-
18:22
-
18:22
-
18:14
-
18:10
-
17:57
-
17:50
-
17:29
-
17:22
-
16:54
-
16:26
-
16:15
-
16:04
-
15:57
-
15:51
-
15:24
-
15:13
-
15:02
-
14:51
-
14:46
-
14:34
-
14:14
-
14:12
-
13:58