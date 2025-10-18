Скидки
Теннис

Рафаэль Коллиньон — Феликс Оже-Альяссим, результат матча 18 октября 2025, счет 0:2, 1/2 финала ATP-250 в Брюсселе

Феликс Оже-Альяссим пробился в финал турнира в Брюсселе
Феликс Оже-Альяссим
Канадский теннисист 13-я ракетка мира Феликс Оже-Альяссим вышел в финал хардового турнира АТР-250 в Брюсселе (Бельгия), обыграв хозяина корта Рафаэля Коллиньона (90-я строчка рейтинга). Счёт — 7:6 (7:2), 6:4.

Брюссель. 1/2 финала
18 октября 2025, суббота. 18:40 МСК
Рафаэль Коллиньон
90
Бельгия
Рафаэль Коллиньон
Р. Коллиньон
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 2 		4
7 7 		6
         
Феликс Оже-Альяссим
13
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим

Матч длился 1 час 44 минуты. За это время канадец реализовал один брейк-пойнт из трёх возможных, выполнил семь эйсов и допустил одну двойную ошибку. Коллиньон выполнил пять подач навылет и допустил четыре двойные ошибки.

В финале соревнований Феликс Оже-Альяссим сразится с 17-й ракеткой мира Иржи Легечкой из Чехии, который ранее был сильнее француза Джованни Мпетчи Перрикара. Действующим чемпионом соревнований является испанец Роберто Баутиста-Агут.

