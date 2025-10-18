Феликс Оже-Альяссим пробился в финал турнира в Брюсселе

Канадский теннисист 13-я ракетка мира Феликс Оже-Альяссим вышел в финал хардового турнира АТР-250 в Брюсселе (Бельгия), обыграв хозяина корта Рафаэля Коллиньона (90-я строчка рейтинга). Счёт — 7:6 (7:2), 6:4.

Матч длился 1 час 44 минуты. За это время канадец реализовал один брейк-пойнт из трёх возможных, выполнил семь эйсов и допустил одну двойную ошибку. Коллиньон выполнил пять подач навылет и допустил четыре двойные ошибки.

В финале соревнований Феликс Оже-Альяссим сразится с 17-й ракеткой мира Иржи Легечкой из Чехии, который ранее был сильнее француза Джованни Мпетчи Перрикара. Действующим чемпионом соревнований является испанец Роберто Баутиста-Агут.