Главная Теннис Новости

«У неё очень мощная подача». Александрова — о предстоящем финале с Рыбакиной в Нинбо

10-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова поделилась ожиданиями от предстоящего финального матча турнира WTA-500 в Нинбо (Китай), где ей предстоит встретиться с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной.

Нинбо. Финал
19 октября 2025, воскресенье. 12:00 МСК
Екатерина Александрова
10
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Не начался
1 2 3
         
         
Елена Рыбакина
9
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

– В последний раз вы встречались с ней в финале пять лет назад, в Шэньчжэне, в Китае. С тех пор прошло немало времени, а сейчас вы входите в топ-10 мира. Есть ли у вас какие-то ожидания от финала?
– Честно говоря, нет никаких ожиданий. Я просто хочу выйти на корт, насладиться атмосферой и матчем. Постараюсь показать свой лучший теннис, потому что она действительно отличная теннисистка. У неё очень мощная подача, так что матч будет очень трудным. Но я просто хочу насладиться своим временем здесь и сделать всё, что в моих силах, – сказала Александрова в интервью на корте после полуфинального матча турнира.

