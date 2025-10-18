Тейлор Фриц выиграл матч за третье место на Six Kings Slam после снятия Новака Джоковича

Американский теннисист четвёртая ракетка мира Тейлор Фриц одержал победу в матче за третье место на выставочном турнире Six Kings Slam — 2025 с титулованным Новаком Джоковичем. Теннисисты отыграли первый сет, после которого титулованный серб отказался от борьбы. Счёт — 7:6 (7:4) в пользу американца.

Встреча продолжалась 1 час 16 минут. За это время Джокович не смог реализовать пять брейк-пойнтов, выполнил три подачи навылет и не допустил ни одной двойной ошибки. Фрицу также не удалось реализовать ни одного брейк-пойнта из девяти. Он выполнил шесть эйсов и допустил пять двойных ошибок.

В матче за титул турнира сразятся Янник Синнер и Карлос Алькарас.