Тейлор Фриц — Новак Джокович, результат матча 18 октября 2025, счет 1:0, матч за 3-е место на Six Kings Slam — 2025

Тейлор Фриц выиграл матч за третье место на Six Kings Slam после снятия Новака Джоковича
Тейлор Фриц
Комментарии

Американский теннисист четвёртая ракетка мира Тейлор Фриц одержал победу в матче за третье место на выставочном турнире Six Kings Slam — 2025 с титулованным Новаком Джоковичем. Теннисисты отыграли первый сет, после которого титулованный серб отказался от борьбы. Счёт — 7:6 (7:4) в пользу американца.

Six Kings Slam. За 3-е место
18 октября 2025, суббота. 19:50 МСК
Тейлор Фриц
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Окончен
2 : 0
Rt
1 2 3
         
7 7
6 4
         
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

Встреча продолжалась 1 час 16 минут. За это время Джокович не смог реализовать пять брейк-пойнтов, выполнил три подачи навылет и не допустил ни одной двойной ошибки. Фрицу также не удалось реализовать ни одного брейк-пойнта из девяти. Он выполнил шесть эйсов и допустил пять двойных ошибок.

В матче за титул турнира сразятся Янник Синнер и Карлос Алькарас.

Cетка Six Kings Slam — 2025
Новости. Теннис
