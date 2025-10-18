Тейлор Фриц выиграл матч за третье место на Six Kings Slam после снятия Новака Джоковича
Американский теннисист четвёртая ракетка мира Тейлор Фриц одержал победу в матче за третье место на выставочном турнире Six Kings Slam — 2025 с титулованным Новаком Джоковичем. Теннисисты отыграли первый сет, после которого титулованный серб отказался от борьбы. Счёт — 7:6 (7:4) в пользу американца.
Six Kings Slam. За 3-е место
18 октября 2025, суббота. 19:50 МСК
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Окончен
2 : 0
Rt
|1
|2
|3
|
|
Новак Джокович
Н. Джокович
Встреча продолжалась 1 час 16 минут. За это время Джокович не смог реализовать пять брейк-пойнтов, выполнил три подачи навылет и не допустил ни одной двойной ошибки. Фрицу также не удалось реализовать ни одного брейк-пойнта из девяти. Он выполнил шесть эйсов и допустил пять двойных ошибок.
В матче за титул турнира сразятся Янник Синнер и Карлос Алькарас.
