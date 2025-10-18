Рууд обыграл Шаповалова и вышел в финал турнира АТР-250 в Стокгольме
Поделиться
12-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд вышел в финал турнира АТР-250 в Стокгольме (Швеция), обыграв в 1/2 финала канадца Дениса Шаповалова (23-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 6:4.
Стокгольм. 1/2 финала
18 октября 2025, суббота. 19:05 МСК
23
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
12
Каспер Рууд
К. Рууд
Теннисисты провели на корте 1 час 20 минут. За время матча Рууд выполнил две подачи навылет, допустив при этом одну двойную ошибку, а также смог реализовать три брейк-пойнта из шести. Денис Шаповалов сделал в игре шесть эйсов, допустил четыре двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из пяти.
В финале турнира в Стокгольме Каспер Рууд сыграет с французом Уго Умбером (25-й номер рейтинга).
Турнир в Стокгольме проходит с 13 по 19 октября. Действующим победителем соревнований является американец Томми Пол.
Материалы по теме
Комментарии
- 18 октября 2025
-
20:54
-
20:45
-
20:33
-
20:26
-
20:19
-
20:10
-
19:50
-
19:08
-
19:07
-
18:58
-
18:56
-
18:39
-
18:22
-
18:22
-
18:14
-
18:10
-
17:57
-
17:50
-
17:29
-
17:22
-
16:54
-
16:26
-
16:15
-
16:04
-
15:57
-
15:51
-
15:24
-
15:13
-
15:02
-
14:51
-
14:46
-
14:34
-
14:14
-
14:12
-
13:58