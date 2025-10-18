Скидки
Каспер Рууд — Денис Шаповалов, результат матча 18 октября 2025, счет 2:0, 1/2 финала турнира АТР-250 в Стокгольме

Рууд обыграл Шаповалова и вышел в финал турнира АТР-250 в Стокгольме
Комментарии

12-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд вышел в финал турнира АТР-250 в Стокгольме (Швеция), обыграв в 1/2 финала канадца Дениса Шаповалова (23-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 6:4.

Стокгольм. 1/2 финала
18 октября 2025, суббота. 19:05 МСК
Денис Шаповалов
23
Канада
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4
6 		6
         
Каспер Рууд
12
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд

Теннисисты провели на корте 1 час 20 минут. За время матча Рууд выполнил две подачи навылет, допустив при этом одну двойную ошибку, а также смог реализовать три брейк-пойнта из шести. Денис Шаповалов сделал в игре шесть эйсов, допустил четыре двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из пяти.

В финале турнира в Стокгольме Каспер Рууд сыграет с французом Уго Умбером (25-й номер рейтинга).

Турнир в Стокгольме проходит с 13 по 19 октября. Действующим победителем соревнований является американец Томми Пол.

Сетка турнира в Стокгольме
Календарь турнира в Стокгольме
