Теннис

Жасмин Паолини квалифицировалась на Итоговый чемпионат WTA

Жасмин Паолини квалифицировалась на Итоговый чемпионат WTA
Итальянская теннисистка восьмая ракетка мира Жасмин Паолини отобралась на Итоговый чемпионат WTA. Спортсменка гарантировала себе участие в Итоговом чемпионате WTA как в одиночном, так и в парном разряде. Об этом Женская теннисная ассоциация объявила сегодня, 18 октября. На этой неделе итальянка вышла в полуфинал турнира в Нинбо (Китай).

Ранее также своё участие гарантировали Арина Соболенко, Ига Швёнтек, Кори Гауфф, Аманда Анисимова, Джессика Пегула и Мэдисон Киз. Сейчас осталось одно вакантное место, на которое претендуют Мирра Андреева (Россия) и Елена Рыбакина (Казахстан).

Матчи пройдут с 1 по 8 ноября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

