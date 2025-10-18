Жасмин Паолини квалифицировалась на Итоговый чемпионат WTA

Итальянская теннисистка восьмая ракетка мира Жасмин Паолини отобралась на Итоговый чемпионат WTA. Спортсменка гарантировала себе участие в Итоговом чемпионате WTA как в одиночном, так и в парном разряде. Об этом Женская теннисная ассоциация объявила сегодня, 18 октября. На этой неделе итальянка вышла в полуфинал турнира в Нинбо (Китай).

Ранее также своё участие гарантировали Арина Соболенко, Ига Швёнтек, Кори Гауфф, Аманда Анисимова, Джессика Пегула и Мэдисон Киз. Сейчас осталось одно вакантное место, на которое претендуют Мирра Андреева (Россия) и Елена Рыбакина (Казахстан).

Матчи пройдут с 1 по 8 ноября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).