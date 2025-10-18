Даниил Медведев рассказал, планирует ли он написать автобиографию

Чемпион US Open — 2021, 14-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, возникало ли у него когда-либо желание написать автобиографию.

— Ты так здорово всё вспоминаешь истории из своей карьеры, причём помнишь какие-то фрагменты прямо большими кусками. Чувствуется, как ты погружаешься в эти воспоминания. Было ли у тебя когда-то желание написать автобиографию?

— Если честно, скорее нет, чем да, потому что я больше люблю жить настоящим и будущим. Я много чего помню, и это действительно классные воспоминания. Опять же вот когда задают вопрос… То есть я бы просто так никогда бы не вспомнил про этот матч с Баутиста-Агутом. Но когда задают вопрос, я бам! – и вспоминаю. Поэтому будет ли это когда-то… У меня, в принципе, скажем так, обычно бывает мало желания давать какие-то длинные интервью. Но вот в этом году иногда смотрю какие-то другие записи, если спортсмены или просто люди дают эти часовые-полуторачасовые интервью. Иногда мне интересно смотреть. Те же подкасты. Там какие-то интересные темы поднимаются. Может, тоже стоит сходить — я собеседник-то интересный. Но в основном всё равно всё упирается в то, что лучше, чем полтора часа выделить на подкаст, побыть эти полтора часа со своей семьёй, с которой я провожу мало времени из-за тенниса. Поэтому напишу ли я когда-нибудь автобиографию — если честно, сомневаюсь. Но никогда не говори никогда, – сказал Медведев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Даниилу Сальникову.