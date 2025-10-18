Скидки
Медведев: Вашеро — атакующий игрок, таким легче «выстрелить» на одном турнире

Медведев: Вашеро — атакующий игрок, таким легче «выстрелить» на одном турнире
Чемпион US Open — 2021, 14-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев поделился мнением о том, кого из низкорейтинговых игроков он считает талантливыми.

— Несколько раз по ходу этой недели вспоминали Вашеро. Человек, от которого ничего не ожидали, вдруг «выстрелил» и из-за пределов второй сотни завоевал титул на «Мастерсе». Есть ли ещё такие парни в туре, про которых ты знаешь, что они крутые, все задатки есть, но прорыва нет?
— Таких много. Суть Вашеро в том, что он атакующий игрок, и таким легче «выстрелить» на одном турнире. То есть кто-то, не буду называть фамилии, но какой-нибудь игрок может быть ниже ростом, у него слабее первая подача. Ну, тот же Тьен. Тьен может вообще нереально играть и, скорее всего, добьётся больших успехов в своей карьере. Однако ему тяжелее будет вот так на одном турнире где-то «выстрелить». То есть он постепенно организовывает свою игру, и он ещё очень молодой. Он как бы наращивает темп.

А Вашеро, ну, то есть такая игра, как у Вашеро, или, опять же, Риндеркнеш. Я почти уверен, что будут турниры, где он проиграет в первом же круге. И люди, которые проиграли ему в Шанхае, будут смотреть и думать: «Как он вообще так играет сейчас, а в Шанхае играл вон как!» Но при этом могут быть ещё успешные турниры. Он может и второй «Мастерс» выиграть, и, кто его знает, на «Шлемах» может далеко дойти, потому что такая игра, немножко рваная. И таких игроков очень много. Я думаю, что как раз таки его история даст им ещё бо́льшую надежду, что они тоже способны это сделать. Посмотрим, может, будет ещё больше таких сенсаций, – сказал Медведев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Даниилу Сальникову.

«Лучше провести 1,5 часа с семьёй, чем участвовать в подкасте». Даниил Медведев в Алма-Ате
Эксклюзив
«Лучше провести 1,5 часа с семьёй, чем участвовать в подкасте». Даниил Медведев в Алма-Ате
