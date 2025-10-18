Скидки
Теннис Новости

Новак Джокович объявил о планах на концовку сезона

Новак Джокович объявил о планах на концовку сезона
Новак Джокович
Титулованный сербский теннисист 24-кратный победитель ТБШ Новак Джокович рассказал о планах на оставшуюся часть сезона. Сегодня, 18 октября, он проиграл в матче за третье место на выставочном турнире Six Kings Slam — 2025 американцу Тейлору Фрицу.

Теннисисты отыграли первый сет, после Джокович отказался от борьбы. Счёт — 7:6 (7:4) в пользу американца.

Six Kings Slam. За 3-е место
18 октября 2025, суббота. 19:50 МСК
Тейлор Фриц
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Окончен
2 : 0
Rt
1 2 3
         
7 7
6 4
         
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

«Хочу извиниться перед всеми. Жаль, что вы не сможете увидеть второй сет, но у нас были отличные геймы. Это один из самых длинных сетов, которые я когда-либо играл. Хочу поблагодарить всех за то, как хорошо вы ко мне отнеслись, надеюсь вернуться, если продолжу играть. Сейчас мне нужно отдохнуть и заняться некоторыми проблемами с моим телом. Надеюсь, смогу сыграть на последних турнирах в сезоне», — сказал Джокович в интервью на корте.

