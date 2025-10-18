Новак Джокович объявил о планах на концовку сезона

Титулованный сербский теннисист 24-кратный победитель ТБШ Новак Джокович рассказал о планах на оставшуюся часть сезона. Сегодня, 18 октября, он проиграл в матче за третье место на выставочном турнире Six Kings Slam — 2025 американцу Тейлору Фрицу.

Теннисисты отыграли первый сет, после Джокович отказался от борьбы. Счёт — 7:6 (7:4) в пользу американца.

«Хочу извиниться перед всеми. Жаль, что вы не сможете увидеть второй сет, но у нас были отличные геймы. Это один из самых длинных сетов, которые я когда-либо играл. Хочу поблагодарить всех за то, как хорошо вы ко мне отнеслись, надеюсь вернуться, если продолжу играть. Сейчас мне нужно отдохнуть и заняться некоторыми проблемами с моим телом. Надеюсь, смогу сыграть на последних турнирах в сезоне», — сказал Джокович в интервью на корте.