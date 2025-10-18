Новак Джокович объявил о планах на концовку сезона

Титулованный сербский теннисист 24-кратный победитель ТБШ Новак Джокович рассказал о планах на оставшуюся часть сезона. Сегодня, 18 октября, он проиграл в матче за третье место на выставочном турнире Six Kings Slam — 2025 американцу Тейлору Фрицу.
Теннисисты отыграли первый сет, после Джокович отказался от борьбы. Счёт — 7:6 (7:4) в пользу американца.
|1
|2
|3
|
|
«Хочу извиниться перед всеми. Жаль, что вы не сможете увидеть второй сет, но у нас были отличные геймы. Это один из самых длинных сетов, которые я когда-либо играл. Хочу поблагодарить всех за то, как хорошо вы ко мне отнеслись, надеюсь вернуться, если продолжу играть. Сейчас мне нужно отдохнуть и заняться некоторыми проблемами с моим телом. Надеюсь, смогу сыграть на последних турнирах в сезоне», — сказал Джокович в интервью на корте.
- 18 октября 2025
-
21:27
-
21:23
-
21:13
-
21:04
-
20:54
-
20:45
-
20:33
-
20:26
-
20:19
-
20:10
-
19:50
-
19:08
-
19:07
-
18:58
-
18:56
-
18:39
-
18:22
-
18:22
-
18:14
-
18:10
-
17:57
-
17:50
-
17:29
-
17:22
-
16:54
-
16:26
-
16:15
-
16:04
-
15:57
-
15:51
-
15:24
-
15:13
-
15:02
-
14:51
-
14:46