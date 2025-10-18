«У меня был план на матч». Рууд — о победе над Шаповаловым
12-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд поделился ощущениями после полуфинального матча турнира АТР-250 в Стокгольме (Швеция) с канадцем Денисом Шаповаловым. Рууд одержал победу со счётом 6:3, 6:4.
Стокгольм. 1/2 финала
18 октября 2025, суббота. 19:05 МСК
23
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
12
Каспер Рууд
К. Рууд
«Это был хороший матч, мне удалось играть на высоком уровне с самого начала. Денис – очень сложный соперник, но и у меня был план на матч. Удалось отвечать ударом на удар, и всё закончилось очень неплохо в итоге», – сказал Рууд в интервью на корте после матча.
За победу на турнире в Стокгольме Каспер Рууд поборется с французским теннисистом Уго Умбером.
Турнир в Стокгольме проходит с 13 по 19 октября. Действующим победителем соревнований является американец Томми Пол.
