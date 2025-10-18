«У меня был план на матч». Рууд — о победе над Шаповаловым

12-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд поделился ощущениями после полуфинального матча турнира АТР-250 в Стокгольме (Швеция) с канадцем Денисом Шаповаловым. Рууд одержал победу со счётом 6:3, 6:4.

«Это был хороший матч, мне удалось играть на высоком уровне с самого начала. Денис – очень сложный соперник, но и у меня был план на матч. Удалось отвечать ударом на удар, и всё закончилось очень неплохо в итоге», – сказал Рууд в интервью на корте после матча.

За победу на турнире в Стокгольме Каспер Рууд поборется с французским теннисистом Уго Умбером.

Турнир в Стокгольме проходит с 13 по 19 октября. Действующим победителем соревнований является американец Томми Пол.