Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«У меня был план на матч». Рууд — о победе над Шаповаловым

«У меня был план на матч». Рууд — о победе над Шаповаловым
Комментарии

12-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд поделился ощущениями после полуфинального матча турнира АТР-250 в Стокгольме (Швеция) с канадцем Денисом Шаповаловым. Рууд одержал победу со счётом 6:3, 6:4.

Стокгольм. 1/2 финала
18 октября 2025, суббота. 19:05 МСК
Денис Шаповалов
23
Канада
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4
6 		6
         
Каспер Рууд
12
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд

«Это был хороший матч, мне удалось играть на высоком уровне с самого начала. Денис – очень сложный соперник, но и у меня был план на матч. Удалось отвечать ударом на удар, и всё закончилось очень неплохо в итоге», – сказал Рууд в интервью на корте после матча.

За победу на турнире в Стокгольме Каспер Рууд поборется с французским теннисистом Уго Умбером.

Турнир в Стокгольме проходит с 13 по 19 октября. Действующим победителем соревнований является американец Томми Пол.

Материалы по теме
Рууд — об увеличении продолжительности «Мастерсов»: я не большой поклонник этого
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android