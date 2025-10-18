Карлос Алькарас — Янник Синнер: итальянец забрал первый сет в финале Six Kings Slam — 2025

Вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер одержал победу в стартовом сете финального матча с лидером мирового рейтинга из Испании Карлосом Алькарасом на Six Kings Slam — 2025. Счёт — 6:2.

Встреча продолжается 27 минут. За это время итальянец реализовал два брейк-пойнта из трёх, выполнил две подачи навылет и не допустил ни одной двойной ошибки. Испанец не выполнил ни одного эйса и допустил две двойные ошибки.

Ранее в матче за третье место Новак Джокович проиграл Тейлору Фрицу. Теннисисты отыграли первый сет, после чего титулованный серб отказался от борьбы. Счёт — 7:6 (7:4) в пользу американца.