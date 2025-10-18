Скидки
Карлос Алькарас — Янник Синнер: итальянец забрал первый сет в финале Six Kings Slam — 2025

Янник Синнер
Комментарии

Вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер одержал победу в стартовом сете финального матча с лидером мирового рейтинга из Испании Карлосом Алькарасом на Six Kings Slam — 2025. Счёт — 6:2.

Six Kings Slam. Финал
18 октября 2025, суббота. 21:45 МСК
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
2-й сет
0 : 1
1 2 3
         
2 		2
6 		1
         
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

Встреча продолжается 27 минут. За это время итальянец реализовал два брейк-пойнта из трёх, выполнил две подачи навылет и не допустил ни одной двойной ошибки. Испанец не выполнил ни одного эйса и допустил две двойные ошибки.

Ранее в матче за третье место Новак Джокович проиграл Тейлору Фрицу. Теннисисты отыграли первый сет, после чего титулованный серб отказался от борьбы. Счёт — 7:6 (7:4) в пользу американца.

