Янник Синнер обыграл Карлоса Алькараса в финале Six Kings Slam — 2025

Вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер переиграл лидера мирового рейтинга из Испании Карлоса Алькараса в финале выставочного турнира Six Kings Slam — 2025. Счёт — 6:2, 6:4.

Матч длился 1 час 12 минут. За это время итальянец реализовал 3 брейк-пойнта из 10, выполнил три подачи навылет и не допустил ни одной двойной ошибки. Испанец выполнил четыре эйса и допустил три двойные ошибки.

Отметим, в прошлогоднем финале также встречались Синнер и Алькарас, и победа тогда осталась также за итальянцем.

Ранее в матче за третье место титулованный Новак Джокович проиграл четвёртой ракетке мира Тейлору Фрицу. Теннисисты отыграли первый сет, после чего титулованный серб отказался от борьбы. Счёт — 7:6 (7:4) в пользу американца.