Теннис

Карлос Алькарас — Янник Синнер, результат матча 18 октября 2025, счет 0:2, финал Six Kings Slam — 2025

Янник Синнер обыграл Карлоса Алькараса в финале Six Kings Slam — 2025
Янник Синнер
Комментарии

Вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер переиграл лидера мирового рейтинга из Испании Карлоса Алькараса в финале выставочного турнира Six Kings Slam — 2025. Счёт — 6:2, 6:4.

Six Kings Slam. Финал
18 октября 2025, суббота. 21:45 МСК
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		4
6 		6
         
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

Матч длился 1 час 12 минут. За это время итальянец реализовал 3 брейк-пойнта из 10, выполнил три подачи навылет и не допустил ни одной двойной ошибки. Испанец выполнил четыре эйса и допустил три двойные ошибки.

Отметим, в прошлогоднем финале также встречались Синнер и Алькарас, и победа тогда осталась также за итальянцем.

Ранее в матче за третье место титулованный Новак Джокович проиграл четвёртой ракетке мира Тейлору Фрицу. Теннисисты отыграли первый сет, после чего титулованный серб отказался от борьбы. Счёт — 7:6 (7:4) в пользу американца.

