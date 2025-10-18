Рууд — о финале турнира в Стокгольме: постараюсь показать в этом матче свой лучший теннис
12-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд поделился ожиданиями от финального матча турнира АТР-250 в Стокгольме, в котором ему предстоит сыграть с французом Уго Умбером.
Стокгольм. Финал
19 октября 2025, воскресенье. 16:00 МСК
25
Уго Умбер
У. Умбер
Не начался
|1
|2
|3
|
|
12
Каспер Рууд
К. Рууд
«Тяжёлый соперник. Каждый матч, что мы играли, был сложный, так что и этот финал вряд ли будет исключением. Я видел, как закончился полуфинал с Хольгером, и хочу пожелать ему только всего наилучшего. Но Уго правда очень сложный соперник, я постараюсь показать в этом матче свой лучший теннис», – сказал Рууд в интервью на корте после полуфинального матча турнира.
Турнир в Стокгольме проходит с 13 по 19 октября. Действующим победителем соревнований является американский теннисист Томми Пол.
