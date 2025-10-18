Рууд — о финале турнира в Стокгольме: постараюсь показать в этом матче свой лучший теннис

12-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд поделился ожиданиями от финального матча турнира АТР-250 в Стокгольме, в котором ему предстоит сыграть с французом Уго Умбером.

«Тяжёлый соперник. Каждый матч, что мы играли, был сложный, так что и этот финал вряд ли будет исключением. Я видел, как закончился полуфинал с Хольгером, и хочу пожелать ему только всего наилучшего. Но Уго правда очень сложный соперник, я постараюсь показать в этом матче свой лучший теннис», – сказал Рууд в интервью на корте после полуфинального матча турнира.

Турнир в Стокгольме проходит с 13 по 19 октября. Действующим победителем соревнований является американский теннисист Томми Пол.