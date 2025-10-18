Скидки
Турнир АТР-250 в Алма-Ате, 2025 год: результаты матчей 18 октября

Сегодня, 18 октября, продолжился розыгрыш основной сетки турнира АТР-250 в Алма-Ате (Казахстан). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами шестого игрового дня турнира.

Теннис. Турнир АТР-250 в Алма-Ате (Казахстан). 1/2 финала:

  • Джеймс Дакворт (Австралия, Q) – Даниил Медведев (Россия, 2) – 7:6 (10:8), 3:6, 2:6;
  • Корентен Муте (Франция, 8) – Алекс Михельсен (США, 6) – 7:5, 6:4.

Турнир в Алма-Ате проходит с 13 по 19 октября. Действующим победителем соревнований является российский теннисист Карен Хачанов, который в прошлогоднем финале турнира одолел канадца Габриэля Диалло со счётом 6:2, 5:7, 6:3.

