Янник Синнер получит за победу и участие на Six Kings Slam — 2025 $ 6 млн

Итальянский теннисист вторая ракетка мира Янник Синнер выиграл Six Kings Slam — 2025. За победу и участие на выставочном турнире он получит $ 6 млн, из которых 4,5 млн будет выплачено за триумф в финале, а ещё 1,5 млн — за участие в матчах. Этот успех принёс Синнеру крупнейший призовой фонд в теннисе второй год подряд.

$ 1,5 млн заработали греческий и немецкий теннисисты Стефанос Циципас и Александр Зверев, которые проиграли на старте соревнований.

Финал турнира длился 1 час 12 минут. За это время Синнер реализовал 3 брейк-пойнта из 10, выполнил три подачи навылет и не допустил ни одной двойной ошибки. Алькарас выполнил четыре эйса и допустил три двойные ошибки.