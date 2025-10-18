Синнер не смог объяснить, почему он так хорошо играл на выставочном турнире в Эр-Рияде

Итальянский теннисист вторая ракетка мира Янник Синнер прокомментировал завоевание второго подряд титула на турнире Six Kings Slam. Он не смог ответить на вопрос журналиста о своей хорошей игре на турнире в Эр-Рияде, за победу в котором получит $ 6 млн.

— Почему ты всегда так хорошо играешь в Эр-Рияде?

— Хороший вопрос. Хотел бы я так играть везде.

Всегда приятно делить корт с Карлосом. Видеть здесь всю твою [Алькараса] команду. Вы делаете невероятную работу на протяжении всего сезона. Усердно работаете, выигрываете титул за титулом. Спасибо, что оставили один для меня, — сказал Синнер в интервью на корте.

Сегодня, 18 октября, итальянец в решающем матче обыграл испанца Карлоса Алькараса со счётом 6:2, 6:4.