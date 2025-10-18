Скидки
Алькарас — о матчах с Синнером: иногда кажется, что он играет в пинг-понг

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас поделился ощущениями после финального матча показательного турнира Six Kings Slam в Эр-Рияде, в котором он уступил второй ракетке мира итальянцу Яннику Синнеру со счётом 2:6, 4:6.

Six Kings Slam. Финал
18 октября 2025, суббота. 21:45 МСК
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		4
6 		6
         
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

– Тебе вообще нравится, когда он играет так здорово против тебя?
– Не особо. Иногда кажется, что он играет в пинг-понг. Ничего забавного в том, чтобы находиться по другую сторону сетки, – сказал Алькарас в интервью после финального матча.

Синнер побеждает на турнире SIX Kings Slam второй год подряд. В финале прошлого года он также обыграл Алькараса (6:7 (5:7), 6:3, 6:3).

