Алькарас — о матчах с Синнером: иногда кажется, что он играет в пинг-понг
Поделиться
Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас поделился ощущениями после финального матча показательного турнира Six Kings Slam в Эр-Рияде, в котором он уступил второй ракетке мира итальянцу Яннику Синнеру со счётом 2:6, 4:6.
Six Kings Slam. Финал
18 октября 2025, суббота. 21:45 МСК
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
Янник Синнер
Я. Синнер
– Тебе вообще нравится, когда он играет так здорово против тебя?
– Не особо. Иногда кажется, что он играет в пинг-понг. Ничего забавного в том, чтобы находиться по другую сторону сетки, – сказал Алькарас в интервью после финального матча.
Синнер побеждает на турнире SIX Kings Slam второй год подряд. В финале прошлого года он также обыграл Алькараса (6:7 (5:7), 6:3, 6:3).
Материалы по теме
Комментарии
- 19 октября 2025
-
00:05
- 18 октября 2025
-
23:46
-
23:46
-
23:37
-
23:31
-
23:30
-
23:23
-
23:04
-
23:01
-
22:47
-
22:17
-
21:27
-
21:23
-
21:13
-
21:04
-
20:54
-
20:45
-
20:33
-
20:26
-
20:19
-
20:10
-
19:50
-
19:08
-
19:07
-
18:58
-
18:56
-
18:39
-
18:22
-
18:22
-
18:14
-
18:10
-
17:57
-
17:50
-
17:29
-
17:22