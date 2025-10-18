Скидки
Карлос Алькарас и Янник Синнер обнялись после финала Six Kings Slam — 2025

Карлос Алькарас и Янник Синнер обнялись после финала Six Kings Slam — 2025
Испанский теннисист первая ракетка мира Карлос Алькарас и итальянец Янник Синнер тепло поприветствовали друг друга после финала Six Kings Slam — 2025 в Эр-Рияде. Сегодня, 18 октября, итальянец в решающем матче обыграл испанца Карлоса Алькараса со счётом 6:2, 6:4.

Янник Синнер и Карлос Алькарас

Янник Синнер и Карлос Алькарас

Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Six Kings Slam. Финал
18 октября 2025, суббота. 21:45 МСК
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		4
6 		6
         
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

Матч длился 1 час 12 минут. За это время итальянец реализовал 3 брейк-пойнта из 10, выполнил три подачи навылет и не допустил ни одной двойной ошибки. Испанец выполнил четыре эйса и допустил три двойные ошибки.

Синнер за победу и участие на выставочном турнире получит $ 6 млн, из которых 4,5 млн будет выплачено за триумф в финале, а ещё 1,5 млн — за участие в матчах.

Янник Синнер обыграл Карлоса Алькараса в финале Six Kings Slam — 2025
Алькарас — о матчах с Синнером: иногда кажется, что он играет в пинг-понг
Синнер не смог объяснить, почему он так хорошо играл на выставочном турнире в Эр-Рияде
