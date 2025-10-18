Карлос Алькарас и Янник Синнер обнялись после финала Six Kings Slam — 2025
Испанский теннисист первая ракетка мира Карлос Алькарас и итальянец Янник Синнер тепло поприветствовали друг друга после финала Six Kings Slam — 2025 в Эр-Рияде. Сегодня, 18 октября, итальянец в решающем матче обыграл испанца Карлоса Алькараса со счётом 6:2, 6:4.
Янник Синнер и Карлос Алькарас
Фото: Clive Brunskill/Getty Images
Six Kings Slam. Финал
18 октября 2025, суббота. 21:45 МСК
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
Янник Синнер
Я. Синнер
Матч длился 1 час 12 минут. За это время итальянец реализовал 3 брейк-пойнта из 10, выполнил три подачи навылет и не допустил ни одной двойной ошибки. Испанец выполнил четыре эйса и допустил три двойные ошибки.
Синнер за победу и участие на выставочном турнире получит $ 6 млн, из которых 4,5 млн будет выплачено за триумф в финале, а ещё 1,5 млн — за участие в матчах.
