Фото: Яннику Синнеру вручили золотую ракетку за победу на Six Kings Slam — 2025

Итальянский теннисист вторая ракетка мира Янник Синнер получил за победу на турнире Six Kings Slam — 2025 золотую ракетку. Сегодня, 18 октября, итальянец в решающем матче обыграл представителя Испании Карлоса Алькараса со счётом 6:2, 6:4.

Фото: кадр из трансляции

Встреча Алькараса и Синнера длилась 1 час 12 минут. За это время итальянец реализовал 3 брейк-пойнта из 10, выполнил три подачи навылет и не допустил ни одной двойной ошибки. Испанец выполнил четыре эйса и допустил три двойные ошибки.

Синнер за победу и участие на выставочном турнире получит $ 6 млн, из которых 4,5 млн будет выплачено за триумф в финале, а ещё 1,5 млн — за участие в матчах.