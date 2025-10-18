Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Фото: Яннику Синнеру вручили золотую ракетку за победу на Six Kings Slam — 2025

Фото: Яннику Синнеру вручили золотую ракетку за победу на Six Kings Slam — 2025
Янник Синнер
Комментарии

Итальянский теннисист вторая ракетка мира Янник Синнер получил за победу на турнире Six Kings Slam — 2025 золотую ракетку. Сегодня, 18 октября, итальянец в решающем матче обыграл представителя Испании Карлоса Алькараса со счётом 6:2, 6:4.

Фото: кадр из трансляции

Фото: кадр из трансляции

Фото: кадр из трансляции

Six Kings Slam. Финал
18 октября 2025, суббота. 21:45 МСК
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		4
6 		6
         
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

Встреча Алькараса и Синнера длилась 1 час 12 минут. За это время итальянец реализовал 3 брейк-пойнта из 10, выполнил три подачи навылет и не допустил ни одной двойной ошибки. Испанец выполнил четыре эйса и допустил три двойные ошибки.

Синнер за победу и участие на выставочном турнире получит $ 6 млн, из которых 4,5 млн будет выплачено за триумф в финале, а ещё 1,5 млн — за участие в матчах.

Материалы по теме
Янник Синнер получит за победу и участие на Six Kings Slam — 2025 $ 6 млн
Фото
Карлос Алькарас и Янник Синнер обнялись после финала Six Kings Slam — 2025
Алькарас — о матчах с Синнером: иногда кажется, что он играет в пинг-понг
Синнер не смог объяснить, почему он так хорошо играл на выставочном турнире в Эр-Рияде
Циципас назвал количество титулов на ТБШ, которое завоюют за карьеру Синнер и Алькарас
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android