Алькарас: когда Янник показывает такой теннис, то мотивирует меня идти на тренировку

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал игру итальянца Янника Синнера в финале выставочного турнира Six Kings Slam в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Синнер одержал победу со счётом 6:2, 6:4.

«Я всегда говорю, что когда Янник показывает такой теннис, это мотивирует меня идти на тренировку, выкладываться на сто процентов, стараться стать лучше. Это своего рода смесь. Иногда он раздражает, но в то же время даёт мне дополнительную мотивацию», – сказал Алькарас в интервью после финального матча.

Синнер получит за победу и участие на выставочном турнире $ 6 млн, из которых 4,5 млн будет выплачено за триумф в финале, а ещё 1,5 млн — за участие в матчах.