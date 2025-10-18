Алькарас: когда Янник показывает такой теннис, то мотивирует меня идти на тренировку
Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал игру итальянца Янника Синнера в финале выставочного турнира Six Kings Slam в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Синнер одержал победу со счётом 6:2, 6:4.
Six Kings Slam. Финал
18 октября 2025, суббота. 21:45 МСК
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
Янник Синнер
Я. Синнер
«Я всегда говорю, что когда Янник показывает такой теннис, это мотивирует меня идти на тренировку, выкладываться на сто процентов, стараться стать лучше. Это своего рода смесь. Иногда он раздражает, но в то же время даёт мне дополнительную мотивацию», – сказал Алькарас в интервью после финального матча.
Синнер получит за победу и участие на выставочном турнире $ 6 млн, из которых 4,5 млн будет выплачено за триумф в финале, а ещё 1,5 млн — за участие в матчах.
