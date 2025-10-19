Синнер — о матчах с Алькарасом: огромное удовольствие и честь делить с ним корт

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал, думает ли он во время тренировок о том, как улучшить свою игру перед будущими встречами с испанцем Карлосом Алькарасом.

– Когда ты тренируешься, думаешь ли ты о том, как улучшить свою игру к следующей встрече с ним?

– Не просто иногда — часто. Об этом действительно много думаешь. Именно поэтому нужны такие игроки, как Карлос, и многие другие… Чтобы продолжать развиваться, чтобы иметь на кого равняться. Особенно для меня — это Карлос. В этом сезоне мы много раз играли друг против друга… Я много раз проигрывал Карлосу. Для меня — огромное удовольствие и честь делить с ним корт. Но при этом ты хочешь становиться лучше как теннисист. Нужны соперничества. Приятно иметь сильное соперничество, но ещё важнее — прекрасную дружбу вне корта. У нас действительно очень, очень особенная дружба. Это здорово, — сказал Синнер в интервью на корте после финального матча выставочного турнира Six Kings Slam.