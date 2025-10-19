Алькарас — о дружбе с Синнером: пару раз писал ему, узнать, как дела, или поздравить

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, переписывается ли он в мессенджере с итальянским теннисистом Янником Синнером.

— Всё, что рассказал Янник, звучит очень мило. Ты ему пишешь в мессенджере: «молодец»?

– Да, иногда (смеётся). Пару раз писал ему — просто чтобы узнать, как дела, или поздравить. Как он сказал, у нас особенные отношения и дружба вне корта. Не только соперничество на корте. Люди могут думать, что, когда два игрока борются за большие титулы, у них не может быть настоящей дружбы вне корта. Мы показываем, что это возможно, – сказал Алькарас в интервью на корте после финального матча выставочного турнира Six Kings Slam.