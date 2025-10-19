Янник Синнер опубликовал пост после победы на выставочном турнире в Эр-Рияде

Итальянский теннисист вторая ракетка мира Янник Синнер поделился эмоциями после очередного триумфа на выставочном турнире Six Kings Slam — 2025. Итальянец вновь подчеркнул, что был рад видеть своего соперника Карлоса Алькараса.

«Какая классная неделя. Было здорово здесь играть в невероятной атмосфере. И всегда приятно делить корт с тобой, Карлос. Спасибо всем за поддержку», — написал Синнер в социальных сетях.

Сегодня, 18 октября, итальянец в решающем матче обыграл испанца Карлоса Алькараса со счётом 6:2, 6:4. Синнер за победу и участие на выставочном турнире получит $ 6 млн, из которых 4,5 млн будет выплачено за триумф в финале, а ещё 1,5 млн — за участие в матчах.