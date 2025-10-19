Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Янник Синнер опубликовал пост после победы на выставочном турнире в Эр-Рияде

Янник Синнер опубликовал пост после победы на выставочном турнире в Эр-Рияде
Янник Синнер
Комментарии

Итальянский теннисист вторая ракетка мира Янник Синнер поделился эмоциями после очередного триумфа на выставочном турнире Six Kings Slam — 2025. Итальянец вновь подчеркнул, что был рад видеть своего соперника Карлоса Алькараса.

Six Kings Slam. Финал
18 октября 2025, суббота. 21:45 МСК
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		4
6 		6
         
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

«Какая классная неделя. Было здорово здесь играть в невероятной атмосфере. И всегда приятно делить корт с тобой, Карлос. Спасибо всем за поддержку», — написал Синнер в социальных сетях.

Сегодня, 18 октября, итальянец в решающем матче обыграл испанца Карлоса Алькараса со счётом 6:2, 6:4. Синнер за победу и участие на выставочном турнире получит $ 6 млн, из которых 4,5 млн будет выплачено за триумф в финале, а ещё 1,5 млн — за участие в матчах.

Материалы по теме
Фото: Яннику Синнеру вручили золотую ракетку за победу на Six Kings Slam — 2025
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android