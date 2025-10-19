Синнер в финале обыграл Алькараса, хет-трик Лионеля Месси в МЛС. Главное к утру

Вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер переиграл лидера мирового рейтинга из Испании Карлоса Алькараса в финале выставочного турнира Six Kings Slam — 2025, нападающий «Интер Майами» Лионель Месси отметился хет-триком в победном матче МЛС с «Нэшвиллом», миланский «Интер» минимально обыграл «Рому» в 7-м туре Серии А. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

Главные новости дня