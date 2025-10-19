Синнер в финале обыграл Алькараса, хет-трик Лионеля Месси в МЛС. Главное к утру
Вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер переиграл лидера мирового рейтинга из Испании Карлоса Алькараса в финале выставочного турнира Six Kings Slam — 2025, нападающий «Интер Майами» Лионель Месси отметился хет-триком в победном матче МЛС с «Нэшвиллом», миланский «Интер» минимально обыграл «Рому» в 7-м туре Серии А. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Янник Синнер обыграл Карлоса Алькараса в финале Six Kings Slam — 2025.
- Хет-трик и передача Месси помогли «Интер Майами» разгромить «Нэшвилл» в матче МЛС.
- «Интер» победил «Рому» в матче 7-го тура Серии А.
- «Локомотив» благодаря голу Воробьёва с угла поля разгромил ЦСКА и возглавил таблицу РПЛ.
- Четыре очка Панарина помогли «Рейнджерс» одолеть «Монреаль». У Демидова — ассист.
- Тейлор Фриц выиграл матч за третье место на Six Kings Slam после снятия Новака Джоковича.
- Брендан Аллен победил Ренье де Риддера в главном бою турнира UFC в Канаде.
- Азамат Бекоев проиграл техническим нокаутом Юсри Белгаруи.
- Гол Тарасенко не спас «Миннесоту» от поражения в игре с «Филадельфией». У Капризова — «-2».
- «Атлетико» минимально переиграл «Осасуну» в 9-м туре Ла Лиги.
- Фернандес выиграл Гран-при Австралии MotoGP, Бедзекки — 3-й, Маркес — 4-й.
- «Питтсбург» всухую обыграл «Сан-Хосе» в НХЛ. У Малкина и Кросби — по голу и ассисту.
- Лейла Фернандес обыграла Терезу Валентову в финале турнира в Осаке.
Комментарии