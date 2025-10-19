Скидки
19 октября, главные новости спорта, футбол, хоккей, НХЛ, мотогонки, теннис, UFC

Синнер в финале обыграл Алькараса, хет-трик Лионеля Месси в МЛС. Главное к утру
Аудио-версия:
Комментарии

Вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер переиграл лидера мирового рейтинга из Испании Карлоса Алькараса в финале выставочного турнира Six Kings Slam — 2025, нападающий «Интер Майами» Лионель Месси отметился хет-триком в победном матче МЛС с «Нэшвиллом», миланский «Интер» минимально обыграл «Рому» в 7-м туре Серии А. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Янник Синнер обыграл Карлоса Алькараса в финале Six Kings Slam — 2025.
  2. Хет-трик и передача Месси помогли «Интер Майами» разгромить «Нэшвилл» в матче МЛС.
  3. «Интер» победил «Рому» в матче 7-го тура Серии А.
  4. «Локомотив» благодаря голу Воробьёва с угла поля разгромил ЦСКА и возглавил таблицу РПЛ.
  5. Четыре очка Панарина помогли «Рейнджерс» одолеть «Монреаль». У Демидова — ассист.
  6. Тейлор Фриц выиграл матч за третье место на Six Kings Slam после снятия Новака Джоковича.
  7. Брендан Аллен победил Ренье де Риддера в главном бою турнира UFC в Канаде.
  8. Азамат Бекоев проиграл техническим нокаутом Юсри Белгаруи.
  9. Гол Тарасенко не спас «Миннесоту» от поражения в игре с «Филадельфией». У Капризова — «-2».
  10. «Атлетико» минимально переиграл «Осасуну» в 9-м туре Ла Лиги.
  11. Фернандес выиграл Гран-при Австралии MotoGP, Бедзекки — 3-й, Маркес — 4-й.
  12. «Питтсбург» всухую обыграл «Сан-Хосе» в НХЛ. У Малкина и Кросби — по голу и ассисту.
  13. Лейла Фернандес обыграла Терезу Валентову в финале турнира в Осаке.

Главные новости дня

