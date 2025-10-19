Лейла Фернандес обыграла Терезу Валентову в финале турнира в Осаке
Поделиться
В Осаке (Япония) состоялся финал турнира категории WTA-250, в котором представительница Чехии Тереза Валентова (78-е место рейтинга) встречалась с канадкой Лейлой Фернандес (27). Победу в трёх сетах со счётом 6:0, 5:7, 6:3 одержала канадка.
Осака. Финал
19 октября 2025, воскресенье. 06:10 МСК
78
Тереза Валентова
Т. Валентова
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|7
|3
|
|5
|6
27
Лейла Фернандес
Л. Фернандес
Матч продолжался 2 часа и 13 минут. За это время Валентова ни сделала ни одного эйса, совершила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти заработанных. Фернандес сделала три подачи навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 7 из 16 брейк-пойнтов.
Напомним, общий призовой фонд турнира составил $ 275 094. Соревнования проходили на харде и начались 13 октября.
Комментарии
- 19 октября 2025
-
08:41
-
00:40
-
00:33
-
00:05
- 18 октября 2025
-
23:46
-
23:46
-
23:37
-
23:31
-
23:30
-
23:23
-
23:04
-
23:01
-
22:47
-
22:17
-
21:27
-
21:23
-
21:13
-
21:04
-
20:54
-
20:45
-
20:33
-
20:26
-
20:19
-
20:10
-
19:50
-
19:08
-
19:07
-
18:58
-
18:56
-
18:39
-
18:22
-
18:22
-
18:14
-
18:10
-
17:57