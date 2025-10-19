Скидки
Главная Теннис Новости

Лейла Фернандес обыграла Терезу Валентову в финале турнира в Осаке

Комментарии

В Осаке (Япония) состоялся финал турнира категории WTA-250, в котором представительница Чехии Тереза Валентова (78-е место рейтинга) встречалась с канадкой Лейлой Фернандес (27). Победу в трёх сетах со счётом 6:0, 5:7, 6:3 одержала канадка.

Осака. Финал
19 октября 2025, воскресенье. 06:10 МСК
Тереза Валентова
78
Чехия
Тереза Валентова
Т. Валентова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
0 		7 3
6 		5 6
         
Лейла Фернандес
27
Канада
Лейла Фернандес
Л. Фернандес

Матч продолжался 2 часа и 13 минут. За это время Валентова ни сделала ни одного эйса, совершила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти заработанных. Фернандес сделала три подачи навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 7 из 16 брейк-пойнтов.

Напомним, общий призовой фонд турнира составил $ 275 094. Соревнования проходили на харде и начались 13 октября.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
