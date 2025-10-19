Муте — Медведев: где смотреть, во сколько начало финального матча на турнире в Алма-Ате
Поделиться
Сегодня, 19 октября, в Алма-Ате (Казахстан) завершится турнир категории ATP-250. В рамках матча финала встретятся представитель Франции Корентен Муте (41-е место в мировом рейтинге) и 14-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев.
Алма-Ата. Финал
19 октября 2025, воскресенье. 13:00 МСК
41
Корентен Муте
К. Муте
Не начался
|1
|2
|3
|
|
14
Даниил Медведев
Д. Медведев
Матч начнётся не ранее 13:00 мск. В России трансляцию турниров ATP осуществляет BB Tennis. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию финального матча матча Корентен Муте — Даниил Медведев.
Турнир ATP-250 в Алма-Ате проходит с 13 по 19 октября. Действующим победителем соревнований является 10-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов, который был посеян в текущем розыгрыше под первым номером, но завершил борьбу во втором круге.
Материалы по теме
Комментарии
- 19 октября 2025
-
10:01
-
09:55
-
09:45
-
09:35
-
09:30
-
09:28
-
09:20
-
08:41
-
00:40
-
00:33
-
00:05
- 18 октября 2025
-
23:46
-
23:46
-
23:37
-
23:31
-
23:30
-
23:23
-
23:04
-
23:01
-
22:47
-
22:17
-
21:27
-
21:23
-
21:13
-
21:04
-
20:54
-
20:45
-
20:33
-
20:26
-
20:19
-
20:10
-
19:50
-
19:08
-
19:07
-
18:58