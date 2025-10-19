Скидки
Теннис

Муте — Медведев: где смотреть, во сколько начало финального матча на турнире в Алма-Ате

Комментарии

Сегодня, 19 октября, в Алма-Ате (Казахстан) завершится турнир категории ATP-250. В рамках матча финала встретятся представитель Франции Корентен Муте (41-е место в мировом рейтинге) и 14-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев.

Алма-Ата. Финал
19 октября 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Корентен Муте
41
Франция
Корентен Муте
К. Муте
Не начался
1 2 3
         
         
Даниил Медведев
14
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Матч начнётся не ранее 13:00 мск. В России трансляцию турниров ATP осуществляет BB Tennis. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию финального матча матча Корентен Муте — Даниил Медведев.

Турнир ATP-250 в Алма-Ате проходит с 13 по 19 октября. Действующим победителем соревнований является 10-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов, который был посеян в текущем розыгрыше под первым номером, но завершил борьбу во втором круге.

