Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Александрова — Рыбакина: онлайн-трансляция финала турнира WTA-500 в Нинбо начнётся в 12:00

Александрова — Рыбакина: онлайн-трансляция финала турнира WTA-500 в Нинбо начнётся в 12:00
Комментарии

Сегодня, 19 октября, на турнире WTA-500 в Нинбо (Китай) состоится финальный матч, в котором встретятся российская теннисистка 10-й номер рейтинга WTA Екатерина Александрова и девятая ракетка мира Елена Рыбакина из Казахстана.

Нинбо. Финал
19 октября 2025, воскресенье. 12:00 МСК
Екатерина Александрова
10
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Не начался
1 2 3
         
         
Елена Рыбакина
9
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

В России не проводятся официальные трансляции матчей WTA-тура. Начало встречи запланировано на 12:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию финала Екатерина Александрова — Елена Рыбакина.

Александрова ведёт 3-1 по личным встречам (3-0 на харде). Она побеждала Рыбакину в финале Шэньчжэня-2020, в стартовом раунде турнира в Цинциннати в том же году и в четвертьфинале Аделаиды-2024. Елена же была сильнее на грунте в Риме-2020.

Материалы по теме
Медведев сражается за первый титул за два года! Ещё сыграют Александрова и Рыбакина. LIVE!
Live
Медведев сражается за первый титул за два года! Ещё сыграют Александрова и Рыбакина. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android