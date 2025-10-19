Муте — Медведев: текстовая онлайн-трансляция финального матча в Алма-Ате начнётся в 13:00

Сегодня, 19 октября, в Алма-Ате (Казахстан) завершается турнир категории ATP-250. В рамках матча финала встретятся представитель Франции Корентен Муте (41-е место в мировом рейтинге) и 14-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев. Матч начнётся не ранее 13:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию финального матча матча Корентен Муте — Даниил Медведев.

В полуфинале турнира Медведев обыграл австралийского теннисиста Джеймса Дакворта (6:7, 6:3, 6:2).

Корентен Муте в полуфинальном матче оказался сильнее представителя США Алекса Михельсена (7:5, 6:4).

Турнир ATP-250 в Алма-Ате проходит с 13 по 19 октября. Действующим победителем соревнований является 10-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов, который был посеян в текущем розыгрыше под первым номером, но завершил борьбу во втором круге.