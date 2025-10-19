Даниил Медведев: если буду продолжать так играть, то есть все шансы вернуться

Чемпион US Open — 2021, 14-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев оценил свои шансы на возвращение в топ мирового тенниса.

— Даниил, вы ещё поиграли с великой тройкой Федерер — Надаль — Джокович. Сейчас есть два других лидера. Как вы сами оцениваете силу игры той тройки и этой двойки? И как вы оцениваете свои шансы вернуть себе мировую корону? Кто ещё, кроме вас, способен на это?

— Да, я играл со всеми. И все на самом деле настолько разные игроки, что тяжело их сравнивать. Думаю, в итоге нужно всё-таки опираться на цифры. И по цифрам получается, что Новак пока что лучше всех. То есть шансы у Янника и Карлоса его обогнать есть. Это 100%, но для этого нужно ещё эдак лет 12 подряд продолжать выигрывать много «Шлемов» и всё такое. Так что это не так просто, это тяжёлый труд. Но все пятеро играют по-своему, по-разному. Кто-то бьёт сильнее, кто-то – точнее, кто-то – лучше ментально и так далее и тому подобное.

А насчёт своих шансов… Сейчас я играю круто, выхожу в поздние стадии турниров. Если буду продолжать так играть, то все шансы вернуться куда-то есть. Первое-второе места пока заняты. Это тут не оспоришь, хотя я и так в любом случае пока что далеко от первого-второго мест. Так что если смогу чуть-чуть-чуть подвинуться в рейтинге обратно к вершинам, было бы супер, — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.