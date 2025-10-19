Медведев — о финале в Алма-Ате: неважно, фаворит или не фаворит, надо хорошо играть

Чемпион US Open — 2021, 14-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался о своём отношении к статусу фаворита перед финальным матчем на турнире ATP-250 в Алма-Ате (Казахстан).

— Статус фаворита перед финалом вам помогает или, наоборот, расслабляет?

— Мне кажется, это не слишком важно, потому что, когда играешь в финале, это значит, что и ты, и соперник в форме. И тут уже мы все как раз видели в Шанхае, что неважно, какой у тебя там рейтинг или что-то ещё. Вот сегодня Дакворт, который перед турниром был 138-м, реально показал просто сумасшедший теннис. Мне кажется, особенно первый сет, да, в принципе, и второй — это был уровень топ-10, причём с обеих сторон.

Такое бывает. Поэтому люди и любят теннис, потому что в каждом матче всё возможно. Так что тут неважно, фаворит или не фаворит, надо хорошо играть, и тогда будут шансы победить, — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.