Фернандес выразила благодарность за поддержку после победы в финале турнира в Осаке

Канадская теннисистка Лейла Фернандес (27-я ракетка мира), обыгравшая в финале турнира категории WTA-250 в Осаке (Япония) чешку Терезу Валентову (78-я ракетка мира), выразила слова благодарности своему окружению за поддержку.
|1
|2
|3
|
|7
|3
|
|5
|6
«Поздравляю, Тереза, ты прекрасно играла. У тебя, твоих тренеров и твоей семьи выдалась чудесная неделя. Уверена, увижу тебя ещё во многих финалах, подобных этому.
Я хочу поблагодарить фанатов за то, что приходили и поддерживали меня на этой неделе. И не только меня, но и каждого игрока на этом турнире. Без вас нас бы не было тут. Спасибо, что поддерживали, мотивировали и дарили положительную энергию.
Наконец, хочу поблагодарить мою команду: отца, который здесь и который является моим тренером, моего партнёра по ударам Федерико… Спасибо, что со мной пережили эту неделю, последний месяц и последний год. Хочу поблагодарить семью и своих любимых людей, находящихся дома. Без вас меня бы тут не было… без вашей жертвенности, поддержки я бы не была на этой ступени. Спасибо за мотивацию и любовь, которые вы мне подарили», — сказала Фернандес в интервью на корте после матча.
- 19 октября 2025
-
11:19
-
11:12
-
11:03
-
10:44
-
10:25
-
10:15
-
10:08
-
10:01
-
09:55
-
09:45
-
09:35
-
09:30
-
09:28
-
09:20
-
08:41
-
00:40
-
00:33
-
00:05
- 18 октября 2025
-
23:46
-
23:46
-
23:37
-
23:31
-
23:30
-
23:23
-
23:04
-
23:01
-
22:47
-
22:17
-
21:27
-
21:23
-
21:13
-
21:04
-
20:54
-
20:45
-
20:33