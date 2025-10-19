Фернандес выразила благодарность за поддержку после победы в финале турнира в Осаке

Канадская теннисистка Лейла Фернандес (27-я ракетка мира), обыгравшая в финале турнира категории WTA-250 в Осаке (Япония) чешку Терезу Валентову (78-я ракетка мира), выразила слова благодарности своему окружению за поддержку.

«Поздравляю, Тереза, ты прекрасно играла. У тебя, твоих тренеров и твоей семьи выдалась чудесная неделя. Уверена, увижу тебя ещё во многих финалах, подобных этому.

Я хочу поблагодарить фанатов за то, что приходили и поддерживали меня на этой неделе. И не только меня, но и каждого игрока на этом турнире. Без вас нас бы не было тут. Спасибо, что поддерживали, мотивировали и дарили положительную энергию.

Наконец, хочу поблагодарить мою команду: отца, который здесь и который является моим тренером, моего партнёра по ударам Федерико… Спасибо, что со мной пережили эту неделю, последний месяц и последний год. Хочу поблагодарить семью и своих любимых людей, находящихся дома. Без вас меня бы тут не было… без вашей жертвенности, поддержки я бы не была на этой ступени. Спасибо за мотивацию и любовь, которые вы мне подарили», — сказала Фернандес в интервью на корте после матча.