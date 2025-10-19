Медведев — о болельщиках в Казахстане: поддержка публики продолжила меня вдохновлять

Чемпион US Open — 2021, 14-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высоко оценил поддержку зрителей на турнире категории ATP-250 в Алма-Ате (Казахстан), в частности во время его полуфинального матча с австралийцем Джеймсом Даквортом.

— Вас поддерживают, как будто вы играете дома. Это помогло вам вернуться в матч после потери первого сета?

— Да, публика замечательная, и сегодня были довольно полные трибуны. И это замечательно. Я уверен, что после первого сета, в котором мне было нелегко, поддержка публики продолжила меня вдохновлять. И это было прекрасно, — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.