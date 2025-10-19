Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Медведев — о болельщиках в Казахстане: поддержка публики продолжила меня вдохновлять

Медведев — о болельщиках в Казахстане: поддержка публики продолжила меня вдохновлять
Комментарии

Чемпион US Open — 2021, 14-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высоко оценил поддержку зрителей на турнире категории ATP-250 в Алма-Ате (Казахстан), в частности во время его полуфинального матча с австралийцем Джеймсом Даквортом.

Алма-Ата. 1/2 финала
18 октября 2025, суббота. 13:10 МСК
Джеймс Дакворт
138
Австралия
Джеймс Дакворт
Д. Дакворт
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 10 		3 2
6 8 		6 6
         
Даниил Медведев
14
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

— Вас поддерживают, как будто вы играете дома. Это помогло вам вернуться в матч после потери первого сета?
— Да, публика замечательная, и сегодня были довольно полные трибуны. И это замечательно. Я уверен, что после первого сета, в котором мне было нелегко, поддержка публики продолжила меня вдохновлять. И это было прекрасно, — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

Материалы по теме
Медведев сражается за первый титул за два года! Ещё сыграют Александрова и Рыбакина. LIVE!
Live
Медведев сражается за первый титул за два года! Ещё сыграют Александрова и Рыбакина. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android