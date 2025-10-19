Медведев — о болельщиках в Казахстане: поддержка публики продолжила меня вдохновлять
Поделиться
Чемпион US Open — 2021, 14-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высоко оценил поддержку зрителей на турнире категории ATP-250 в Алма-Ате (Казахстан), в частности во время его полуфинального матча с австралийцем Джеймсом Даквортом.
Алма-Ата. 1/2 финала
18 октября 2025, суббота. 13:10 МСК
138
Джеймс Дакворт
Д. Дакворт
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|2
|
|6
|6
14
Даниил Медведев
Д. Медведев
— Вас поддерживают, как будто вы играете дома. Это помогло вам вернуться в матч после потери первого сета?
— Да, публика замечательная, и сегодня были довольно полные трибуны. И это замечательно. Я уверен, что после первого сета, в котором мне было нелегко, поддержка публики продолжила меня вдохновлять. И это было прекрасно, — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.
Материалы по теме
Комментарии
- 19 октября 2025
-
11:19
-
11:12
-
11:03
-
10:44
-
10:25
-
10:15
-
10:08
-
10:01
-
09:55
-
09:45
-
09:35
-
09:30
-
09:28
-
09:20
-
08:41
-
00:40
-
00:33
-
00:05
- 18 октября 2025
-
23:46
-
23:46
-
23:37
-
23:31
-
23:30
-
23:23
-
23:04
-
23:01
-
22:47
-
22:17
-
21:27
-
21:23
-
21:13
-
21:04
-
20:54
-
20:45
-
20:33