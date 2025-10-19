Дрейпер — о травме Руне: заставляем свои тела делать то, что не положено в элитном спорте
Поделиться
Девятая ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер высказался о проблеме травм в теннисе после того, как 22-летний датчанин Хольгер Руне (11-й номер рейтинга ATP) получил разрыв ахиллова сухожилия во время полуфинального матча на турнире ATP-250 в Стокгольме (Швеция).
Стокгольм. 1/2 финала
18 октября 2025, суббота. 15:45 МСК
11
Хольгер Руне
Х. Руне
Окончен
1 : 2
Rt
|1
|2
|3
|
|2
|
|2
25
Уго Умбер
У. Умбер
«Травмы неизбежны… мы заставляем свои тела делать то, что не положено в элитном спорте. Сейчас в туре так много потрясающих молодых ребят, и я горжусь тем, что являюсь одним из них. Однако туру и календарю придётся адаптироваться, если кто-то из нас хочет добиться хоть какого-то долголетия...» — написал Дрейпер на личной странице в соцсетях.
Сам Дрейпер досрочно завершил сезон из-за травмы руки после US Open — 2025.
Материалы по теме
Комментарии
- 19 октября 2025
-
11:19
-
11:12
-
11:03
-
10:44
-
10:25
-
10:15
-
10:08
-
10:01
-
09:55
-
09:45
-
09:35
-
09:30
-
09:28
-
09:20
-
08:41
-
00:40
-
00:33
-
00:05
- 18 октября 2025
-
23:46
-
23:46
-
23:37
-
23:31
-
23:30
-
23:23
-
23:04
-
23:01
-
22:47
-
22:17
-
21:27
-
21:23
-
21:13
-
21:04
-
20:54
-
20:45
-
20:33