Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Дрейпер — о травме Руне: заставляем свои тела делать то, что не положено в элитном спорте

Дрейпер — о травме Руне: заставляем свои тела делать то, что не положено в элитном спорте
Комментарии

Девятая ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер высказался о проблеме травм в теннисе после того, как 22-летний датчанин Хольгер Руне (11-й номер рейтинга ATP) получил разрыв ахиллова сухожилия во время полуфинального матча на турнире ATP-250 в Стокгольме (Швеция).

Стокгольм. 1/2 финала
18 октября 2025, суббота. 15:45 МСК
Хольгер Руне
11
Дания
Хольгер Руне
Х. Руне
Окончен
1 : 2
Rt
1 2 3
         
6 		2
4 		2
         
Уго Умбер
25
Франция
Уго Умбер
У. Умбер

«Травмы неизбежны… мы заставляем свои тела делать то, что не положено в элитном спорте. Сейчас в туре так много потрясающих молодых ребят, и я горжусь тем, что являюсь одним из них. Однако туру и календарю придётся адаптироваться, если кто-то из нас хочет добиться хоть какого-то долголетия...» — написал Дрейпер на личной странице в соцсетях.

Сам Дрейпер досрочно завершил сезон из-за травмы руки после US Open — 2025.

Материалы по теме
Фото
Хольгер Руне не смог сдержать эмоций после травмы в полуфинале турнира в Стокгольме
Мама Хольгера Руне раскрыла характер травмы датчанина и срок, на который он выбыл из тура
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android