Дрейпер — о травме Руне: заставляем свои тела делать то, что не положено в элитном спорте

Девятая ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер высказался о проблеме травм в теннисе после того, как 22-летний датчанин Хольгер Руне (11-й номер рейтинга ATP) получил разрыв ахиллова сухожилия во время полуфинального матча на турнире ATP-250 в Стокгольме (Швеция).

«Травмы неизбежны… мы заставляем свои тела делать то, что не положено в элитном спорте. Сейчас в туре так много потрясающих молодых ребят, и я горжусь тем, что являюсь одним из них. Однако туру и календарю придётся адаптироваться, если кто-то из нас хочет добиться хоть какого-то долголетия...» — написал Дрейпер на личной странице в соцсетях.

Сам Дрейпер досрочно завершил сезон из-за травмы руки после US Open — 2025.