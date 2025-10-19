Скидки
Теннис

Корентен Муте — Даниил Медведев: история личных встреч перед финалом турнира в Алма-Ате

Комментарии

Сегодня, 19 октября, на турнире категории ATP-250 в Алма-Ате (Казахстан) состоится финальный матч, в котором встретятся француз Корентен Муте (41-е место в мировом рейтинге) и 14-я ракетка мира представитель России Даниил Медведев. Игра начнётся не ранее 13:00 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с историей личных встреч между представителем Франции и теннисистом из России.

Алма-Ата. Финал
19 октября 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Корентен Муте
41
Франция
Корентен Муте
К. Муте
Не начался
1 2 3
         
         
Даниил Медведев
14
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Всего теннисисты сыграли два матча друг с другом на турнирах уровня ATP, каждый одержал по одной победе.

Первая встреча двух игроков состоялась в июне 2021 года во втором круге турнира категории ATP-250 на Майорке (Испания). Тогда победу одержал Даниил Медведев со счётом 6:4, 6:2.

Мальорка. 2-й круг
22 июня 2021, вторник. 16:10 МСК
Даниил Медведев
2
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		2
         
Корентен Муте
85
Франция
Корентен Муте
К. Муте

Во втором матче между Муте и Медведевым, который прошёл в Вашингтоне в рамках четвертьфинала турнира Citi Open в июле 2025 года, сильнее оказался французский теннисист. Он обыграл Медведева со счётом 1:6, 6:4, 6:4.

Вашингтон (м). 1/4 финала
25 июля 2025, пятница. 21:45 МСК
Даниил Медведев
14
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 4
1 		6 6
         
Корентен Муте
59
Франция
Корентен Муте
К. Муте

Турнир ATP-250 в Алма-Ате проходит с 13 по 19 октября. Действующим победителем соревнований является 10-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов, который был посеян в текущем розыгрыше под первым номером, но завершил борьбу во втором круге.

Медведев — о финале в Алма-Ате: неважно, фаворит или не фаворит, надо хорошо играть
