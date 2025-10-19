Корентен Муте — Даниил Медведев: история личных встреч перед финалом турнира в Алма-Ате

Сегодня, 19 октября, на турнире категории ATP-250 в Алма-Ате (Казахстан) состоится финальный матч, в котором встретятся француз Корентен Муте (41-е место в мировом рейтинге) и 14-я ракетка мира представитель России Даниил Медведев. Игра начнётся не ранее 13:00 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с историей личных встреч между представителем Франции и теннисистом из России.
Всего теннисисты сыграли два матча друг с другом на турнирах уровня ATP, каждый одержал по одной победе.
Первая встреча двух игроков состоялась в июне 2021 года во втором круге турнира категории ATP-250 на Майорке (Испания). Тогда победу одержал Даниил Медведев со счётом 6:4, 6:2.
Во втором матче между Муте и Медведевым, который прошёл в Вашингтоне в рамках четвертьфинала турнира Citi Open в июле 2025 года, сильнее оказался французский теннисист. Он обыграл Медведева со счётом 1:6, 6:4, 6:4.
Турнир ATP-250 в Алма-Ате проходит с 13 по 19 октября. Действующим победителем соревнований является 10-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов, который был посеян в текущем розыгрыше под первым номером, но завершил борьбу во втором круге.
