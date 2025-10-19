Тейлор Фриц: почти все мячи намного медленнее и «мертвее», чем было в начале моей карьеры

Финалист US Open — 2024, четвёртая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц высказался о медленных мячах и кортах на турнирах в современном теннисе.

«Сейчас мы чаще видим выгорание и больше травм, чем когда-либо прежде, потому что мячи, корты и условия стали значительно медленнее, что делает еженедельную работу ещё более физически сложной и тяжёлой для тела.

Мячи гораздо сильнее влияют на скорость игры на корте, чем сама скорость корта. В прошлом году в Шанхае был очень высокий индекс скорости кортов (CPI), но медленные мячи замедляли игру. В этом году мячи всё ещё были медленными, и они также замедляли корты, и это было ужасно. Могу с уверенностью сказать, что все мячи, которыми мы постоянно играем, за исключением мяча US Open, который используется в Торонто, Цинциннати и на US Open, намного медленнее и «мертвее» по сравнению с тем, что было в начале моей карьеры.

Многие люди не могут отличить медленный мяч от медленного корта. Я усвоил это только в последние годы. Легко играть медленным мячом и просто думать, что корт медленный, хотя это может быть не так, и наоборот.

Хороший пример — я слышал, как кто-то тестировал мяч перед турниром в Шанхае и сказал, что это мяч быстрый, и это одна из причин, по которой в Шанхае замедлили корт. Уверяю вас, тот, кто тестировал мяч, делал это на очень быстром корте и не мог отличить один от другого, поэтому и решил, что мяч быстрый», — написал Фриц на личной странице в социальных сетях.