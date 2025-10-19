Александрова — Рыбакина: россиянка ведёт по личным встречам перед финалом в Нинбо

Сегодня, 19 октября, на турнире WTA-500 в Нинбо (Китай) состоится финальный матч, в котором встретятся российская теннисистка 10-й номер рейтинга WTA Екатерина Александрова и девятая ракетка мира Елена Рыбакина из Казахстана.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с историей личных встреч Александровой и Рыбакиной:

Александрова ведёт 3-1 по личным встречам (3-0 на харде). Она побеждала Рыбакину в финале Шэньчжэня-2020, в стартовом раунде турнира в Цинциннати в том же году и в четвертьфинале Аделаиды-2024. Елена же была сильнее на грунте в Риме-2020.

Начало встречи запланировано на 12:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию финала Екатерина Александрова — Елена Рыбакина.