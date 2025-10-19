Александрова — Рыбакина: россиянка ведёт по личным встречам перед финалом в Нинбо
Поделиться
Сегодня, 19 октября, на турнире WTA-500 в Нинбо (Китай) состоится финальный матч, в котором встретятся российская теннисистка 10-й номер рейтинга WTA Екатерина Александрова и девятая ракетка мира Елена Рыбакина из Казахстана.
Нинбо. Финал
19 октября 2025, воскресенье. 12:00 МСК
10
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Не начался
|1
|2
|3
|
|
9
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с историей личных встреч Александровой и Рыбакиной:
Александрова ведёт 3-1 по личным встречам (3-0 на харде). Она побеждала Рыбакину в финале Шэньчжэня-2020, в стартовом раунде турнира в Цинциннати в том же году и в четвертьфинале Аделаиды-2024. Елена же была сильнее на грунте в Риме-2020.
Начало встречи запланировано на 12:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию финала Екатерина Александрова — Елена Рыбакина.
Материалы по теме
Комментарии
- 19 октября 2025
-
11:19
-
11:12
-
11:03
-
10:44
-
10:25
-
10:15
-
10:08
-
10:01
-
09:55
-
09:45
-
09:35
-
09:30
-
09:28
-
09:20
-
08:41
-
00:40
-
00:33
-
00:05
- 18 октября 2025
-
23:46
-
23:46
-
23:37
-
23:31
-
23:30
-
23:23
-
23:04
-
23:01
-
22:47
-
22:17
-
21:27
-
21:23
-
21:13
-
21:04
-
20:54
-
20:45
-
20:33