Алина Чараева на отказе соперницы вышла в основную сетку турнира WTA-500 в Токио

151-я ракетка мира российская теннисистка Алина Чараева вышла в основную сетку на турнире категории WTA-500 в Токио (Япония). В финале квалификации она прошла словачку Ребекку Шрамкову (65-й номер рейтинга), которая снялась при счёте 6:1, 3:0 в пользу россиянки.

Соперница 23-летней Алины Чараевой в основе определится по окончании всех матчей квалификации.

Матчи основной сетки турнира в Токио стартуют завтра, 20 октября. Действующей чемпионкой соревнований является китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь, в прошлогоднем финале обыгравшая американку Софью Кенин. Циньвэнь не заявлена на турнир в этом году.