Алькарас — Синнеру: слишком хорош! В следующий раз гольф, лыжи и картинг
Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», лидер мирового рейтинга ATP испанский теннисист Карлос Алькарас оставил комментарий под публикацией четырёхкратного чемпиона мэйджоров, второй ракетки мира итальянца Янника Синнера.

Вчера, 18 октября, Синнер обыграл Алькараса в финале выставочного турнира Six Kings Slam — 2025 со счётом 6:4, 6:2.

Six Kings Slam. Финал
18 октября 2025, суббота. 21:45 МСК
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		4
6 		6
         
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

Алькарас. Слишком хорош, Янник! В следующий раз гольф, лыжи и картинг, хехе.

Синнер. Давай сделаем это. Всегда рад, мой друг.

Six Kings Slam проводился в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) во второй раз в истории. В прошлом году турнир также выиграл Синнер, победив Алькараса в финале.

