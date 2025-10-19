Скидки
Самсонова / Меликар-Мартинес — Бабош / Стефани, результат матча 19 октября 2025, счет 2:1, финал WTA 500 Нинбо

Людмила Самсонова и Николь Меликар-Мартинес выиграли турнир в Нинбо в парном разряде
Комментарии

Российская теннисистка Людмила Самсонова и американка Николь Меликар-Мартинес одержали победу на турнире категории WTA-500 в Нинбо (Китай) в парном разряде. В финале они обыграли венгерку Тимю Бабош и бразильянку Луизу Стефани со счётом 5:7, 6:4, [10:8].

Матч продолжался 1 час 56 минут. За это время Самсонова и Меликар-Мартинес выполнили одну подачу навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали 5 брейк-пойнтов из 10. На счету их соперниц пять эйсов, три двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 10.

Титул в Нинбо стал вторым для дуэта Самсонова/Меликар-Мартинес. Свой первый трофей они выиграли на турнире в Сеуле (Южная Корея) в 2024 году.

