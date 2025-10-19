Алина Корнеева вышла в финал квалификации турнира WTA-250 в Гуачнжоу

166-я ракетка мира российская теннисистка Алина Корнеева успешно стартовала на турнире категории WTA-250 в Гуанчжоу (Китай). На старте квалификации она одержала волевую победу над представительницей Австралии Талией Гибсон (130-й номер рейтинга) со счётом 5:7, 6:3, 7:5.

Матч продолжался 2 часа 24 минуты. За это время Корнеева выполнила 12 подач навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 15. На счету Гибсон четыре эйса, семь двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 12.

За выход в основную сетку Гуанчжоу Алина Корнеева поспорит с победительницей матча Татьяна Прозорова (Россия) — Джаниче Чен (Индонезия).