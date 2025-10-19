Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Алина Корнеева вышла в финал квалификации турнира WTA-250 в Гуачнжоу

Алина Корнеева вышла в финал квалификации турнира WTA-250 в Гуачнжоу
Комментарии

166-я ракетка мира российская теннисистка Алина Корнеева успешно стартовала на турнире категории WTA-250 в Гуанчжоу (Китай). На старте квалификации она одержала волевую победу над представительницей Австралии Талией Гибсон (130-й номер рейтинга) со счётом 5:7, 6:3, 7:5.

Матч продолжался 2 часа 24 минуты. За это время Корнеева выполнила 12 подач навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 15. На счету Гибсон четыре эйса, семь двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 12.

За выход в основную сетку Гуанчжоу Алина Корнеева поспорит с победительницей матча Татьяна Прозорова (Россия) — Джаниче Чен (Индонезия).

Материалы по теме
Алина Чараева на отказе соперницы вышла в основную сетку турнира WTA-500 в Токио
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android