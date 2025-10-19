Каспер Рууд отреагировал на полученную Руне травму ахилла

Норвежский теннисист Каспер Рууд (12-я ракетка мира) прокомментировал полученную датчанином Хольгером Руне (11-я ракетка мира) на турнире ATP-250 в Стокгольме травму.
В полуфинале Руне уступил французу Уго Умберу, снявшись во время игры из-за разрыва ахиллова сухожилия.
|1
|2
|3
|
|2
|
|2
«Тяжело слышать это. Это выглядело очень плохо. Знаю, что завтра его должны обследовать. Но я слышал также отчётливый звук, который является плохим знаком. Этот тип травмы таков, что ты не можешь её контролировать, потому это очень печально. Теннис — жестокий спорт, и ты как игрок не хочешь выбывать на месяцы. Он ещё очень молод, поэтому у него впереди длинная карьера, надеюсь, он быстро вернётся таким же сильным.
Кажется, теннис дошёл до такой точки, где всё очень быстро меняется, и ты физически должен быть готовым к каждому матчу.
Хольгер на той неделе был в Шанхае, и, когда всё настолько энергозатратно, что-то, к сожалению, может случиться. Мы все в каком-то смысле находимся в зоне риска, ступая на корт, но не уверен, связана ли его травма напрямую с плотным графиком.
В любом случае все травмы в каком-то смысле случаются из-за плотного расписания. Конечно, это жёстко, и мы действительно исчерпываем собственный лимит. Хольгер был одним из тех, кто мог бы ещё дойти до финала сезона, видимо, его лимит тоже исчерпался, и печально, что для него всё так закончилось. Искренне желаю ему скорейшего выздоровления», — приводит слова Рууда The Tennis Gazzette.
Каспер Рууд в финале турнира в Стокгольме сыграет с Уго Умбером.
- 19 октября 2025
-
13:01
-
12:48
-
12:42
-
12:19
-
12:05
-
11:55
-
11:41
-
11:19
-
11:12
-
11:03
-
10:44
-
10:25
-
10:15
-
10:08
-
10:01
-
09:55
-
09:45
-
09:35
-
09:30
-
09:28
-
09:20
-
08:41
-
00:40
-
00:33
-
00:05
- 18 октября 2025
-
23:46
-
23:46
-
23:37
-
23:31
-
23:30
-
23:23
-
23:04
-
23:01
-
22:47
-
22:17