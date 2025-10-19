Скидки
Каспер Рууд отреагировал на полученную Руне травму ахилла

Каспер Рууд отреагировал на полученную Руне травму ахилла
Комментарии

Норвежский теннисист Каспер Рууд (12-я ракетка мира) прокомментировал полученную датчанином Хольгером Руне (11-я ракетка мира) на турнире ATP-250 в Стокгольме травму.

В полуфинале Руне уступил французу Уго Умберу, снявшись во время игры из-за разрыва ахиллова сухожилия.

Стокгольм. 1/2 финала
18 октября 2025, суббота. 15:45 МСК
Хольгер Руне
11
Дания
Хольгер Руне
Х. Руне
Окончен
1 : 2
Rt
1 2 3
         
6 		2
4 		2
         
Уго Умбер
25
Франция
Уго Умбер
У. Умбер

«Тяжело слышать это. Это выглядело очень плохо. Знаю, что завтра его должны обследовать. Но я слышал также отчётливый звук, который является плохим знаком. Этот тип травмы таков, что ты не можешь её контролировать, потому это очень печально. Теннис — жестокий спорт, и ты как игрок не хочешь выбывать на месяцы. Он ещё очень молод, поэтому у него впереди длинная карьера, надеюсь, он быстро вернётся таким же сильным.

Кажется, теннис дошёл до такой точки, где всё очень быстро меняется, и ты физически должен быть готовым к каждому матчу.

Хольгер на той неделе был в Шанхае, и, когда всё настолько энергозатратно, что-то, к сожалению, может случиться. Мы все в каком-то смысле находимся в зоне риска, ступая на корт, но не уверен, связана ли его травма напрямую с плотным графиком.

В любом случае все травмы в каком-то смысле случаются из-за плотного расписания. Конечно, это жёстко, и мы действительно исчерпываем собственный лимит. Хольгер был одним из тех, кто мог бы ещё дойти до финала сезона, видимо, его лимит тоже исчерпался, и печально, что для него всё так закончилось. Искренне желаю ему скорейшего выздоровления», — приводит слова Рууда The Tennis Gazzette.

Каспер Рууд в финале турнира в Стокгольме сыграет с Уго Умбером.

