Джокович повторил рекорд Федерера по количеству квалификаций на Итоговый турнир ATP

Сербский теннисист Новак Джокович (пятая ракетка мира) повторил рекорд бывшей первой ракетки мира и 20-кратного победителя турниров «Большого шлема» швейцарца Роджера Федерера по количеству квалификаций на Итоговый турнир ATP. Об этом сообщила пресс-служба ATP.

Джокович квалифицировался на Итоговый турнир ATP — 2025, который пройдёт в Турине в ноябре. Это стало 18-й квалификацией сербского теннисиста на этот турнир, столько же раз на него отбирался Федерер.

Фактически Джокович принимал участие в турнире 16 раз, пропустив его в 2024 году из-за травмы. Роджер Федерер играл на Итоговом турнире ATP 17 раз, не приняв в нём участия лишь в 2020 году.

Итоговый турнир ATP — 2025 пройдёт в итальянском Турине с 9 по 16 ноября. Помимо Джоковича, на него уже отобрались действующий чемпион турнира итальянец Янник Синнер и испанец Карлос Алькарас.

