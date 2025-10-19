Скидки
Зверев — о критике Беккера: он ищет внимания, и я его ему даю. Но мне уже всё равно

Зверев — о критике Беккера: он ищет внимания, и я его ему даю. Но мне уже всё равно
Комментарии

Трёхкратный финалист турниров «Большого шлема», третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев отреагировал на критические высказывания своего легендарного соотечественника Бориса Беккера о его игре и форме.

«Честно говоря, думаю, он ко мне относительно равнодушен. Он ищет немного внимания, и я его ему даю. К сожалению, это правда. Но мне уже всё равно.

Всё будет хорошо. Уверен, что снова наберу форму и снова буду играть в хороший теннис. Сейчас меня ждут турниры, которые мне очень нравятся в закрытых помещениях, например, в Вене и Париже, где я выиграл в прошлом году. Уверен, что смогу снова играть там хорошо», — приводит слова Зверева Sky Sport Germany.

