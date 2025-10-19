Екатерина Александрова — Елена Рыбакина: россиянка выиграла первый сет в финале Нинбо

В эти минуты на турнире WTA-500 в Нинбо (Китай) проходит финальный матч, в котором встречаются российская теннисистка 10-й номер рейтинга WTA Екатерина Александрова и девятая ракетка мира Елена Рыбакина из Казахстана.

Первый сет матча остался за Александровой со счётом 6:3. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию финала Екатерина Александрова — Елена Рыбакина.

Александрова ведёт 3-1 по личным встречам (3-0 на харде). Она побеждала Рыбакину в финале Шэньчжэня-2020, в стартовом раунде турнира в Цинциннати в том же году и в четвертьфинале Аделаиды-2024. Елена же была сильнее на грунте в Риме-2020.