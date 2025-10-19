Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Билеты на финал турнира в Алма-Ате с Медведевым и Муте были полностью раскуплены

Все билеты на финальный матч турнира категории ATP-250, который проходит в Алма-Ате (Казахстан), были раскуплены. Об этом с места событий сообщает корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

В финальном матче турнира в Алма-Ате встретятся представитель Франции Корентен Муте (41-я ракетка мира) и россиянин Даниил Медведев (14-е место в мировом рейтинге).

В полуфинале турнира в Алма-Ате Корентен Муте обыграл американца Алекса Михельсена со счётом 7:5, 6:4.

Даниил Медведев в полуфинальном матче оказался сильнее австралийского теннисиста Джеймса Дакворта, одолев его со счётом 6:7, 6:3, 6:2.

Турнир ATP-250 в Алма-Ате проходит с 13 по 19 октября. Действующим победителем соревнований является 10-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов, который был посеян в текущем розыгрыше под первым номером, но завершил борьбу во втором круге.