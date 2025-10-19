Скидки
Жасмин Паолини снялась с турнира WTA-500 в Токио после квалификации на Итоговый чемпионат

Восьмая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини не сыграет на турнире категории WTA-500 в Токио (Япония). Ранее она обеспечила себе квалификацию на Итоговый чемпионат WTA — 2025, который пройдёт с 1 по 8 ноября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Матчи основной сетки турнира в Токио стартуют завтра, 20 октября. Действующей чемпионкой соревнований является китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь, в прошлогоднем финале обыгравшая американку Софью Кенин. Циньвэнь не заявлена на турнир в этом году.

Сетка турнира в Токио

За последнюю путёвку на Итоговый идёт борьба между 18-летней россиянкой Миррой Андреевой и Еленой Рыбакиной из Казахстана.

Жасмин Паолини квалифицировалась на Итоговый чемпионат WTA
